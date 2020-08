Como, il bilancio di agosto della polizia di stato tra controlli, arresti ed espulsioni: è successo di tutto

Un agosto un pò particolare e, se possibile, ancora più complesso da gestire a causa del Covid e delle norme da far rispettare che si sono unite ai giù numerosi compiti della polizia di stato.

Un bilancio, quello fino al 17 agosto che fa capire l'importanza e l'impegno messo dagli agenti della Questura.

Nell'ambito dei servizi di controllo, sono state identificate n.683 persone e controllati 309 veicoli e 19 natanti, nonché soccorse

2 persone in difficoltà al largo del lago.

Intensa è stata l'attività di Polizia Giudiziaria con l'arresto di una persona per resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico

Ufficiale, la denuncia in stato di libertà di 11 persone che, in diversi episodi, hanno commesso reati di danneggiamento, resistenza

e furto.

Sono state sequestrate penalmente numerose piante di marijuana, ed i responsabili del reato assicurati alla giustizia.

Alcunidi loro, terminati gli atti di rito, sono stati allontanati dal Comune di Como e non potranno tornarcu per almeno un anno.

Sono stati controllati 12 esercizi commerciali, di cui quattro sanzionati anche con la chiusura provvisoria dell'esercizio per

violazione della normativa COVID.

Di grande interesse anche in questa parte d'estate, la gestione dei flussi migratori, tanto che sono stati espulsi quattro stranieri

dal territorio dello Stato e altri n. 4 cittadini stranieri, rintracciati dalla Polizia di frontiera di ponte Chiasso, sono stati

accompagnati fino al Centro Per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo.

Ferragosto movimentato

Attento e puntuale, anche a Ferragosto, è stato il lavoro della squadra Mobile che, il 14 agosto, insieme alle altre forze

di Polizia ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio in area boschiva del Comune di Lurate Caccivio, con la

rimozione di numerosi giacigli e la bonifica dei luoghi utilizzati per l'attività di spaccio.

Non da meno è stata l'attività degli uomini e delle donne della Polizia Stradale che ha emesso 55 verbali per violazioni al codice della strada, ritirato 3 patenti e 3 carte di circolazione e sequestrato 1 veicolo, mentre la Polizia Ferroviaria ha assicurato il proprio impegnonelle stazioni cittadine dove maggiore è stato il via vai di passeggeri e turisti.

L'arrivo a Como della 114^ edizione della competizione sportiva internazionale del Giro di Lombardia, proprio

il 15 agosto, ha costituito ulteriore banco di prova per la Questura, impegnata nell';organizzazione dell'ordine

pubblico necessario per questo importante evento, anche in relazione alle normative anti contagio del Covid, che prevedono che

le manifestazioni sportive debbano svolgersi in assenza di pubblico

Il Questore ringrazia tutti gli operatori delle forze dell'ordine che, ciascuno nei propri ambiti di intervento e, spesso, in

stretta correlazione, si sono prodigati in un costante impegno a tutela della sicurezza delle persone in occasione di questa festività

del Ferragosto.