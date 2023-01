Tragedia a Plesio: si spezza il ramo, cade e muore

Tragedia a Plesio: un uomo ha perso la vita dopo essere caduto da un albero in un'area impervia in frazione Gerla. Dalle prime informazioni apprese sembra che l'uomo stesse tagliando dei rami su un albero quando il ramo sul quale si trovava lui si è spezzato. L'uomo è caduto da diversi metri di altezza e per lui non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Il personale del 118 arrivato sul posto insieme ai vigili del fuoco non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri della compagnia di Menaggio stanno verificando se l'uomo si trovasse in un'area di sua proprietà o meno. L'uomo aveva 58 anni.