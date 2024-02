Entra in una pizzeria con un pitone al collo e due grossi cani, poi minaccia la cameriera con una pistola

Un uomo probabilmente ubriaco, successivamente identificato come un 48enne con precedenti penali, si è presentato intorno alle ore 22 all'interno di una pizzeria di Fino Mornasco, accompagnato da due cani aggressivi di grossa taglia e con un pitone avvolto intorno al collo. Di fronte alla situazione, il personale del locale, composta da una cameriera e il proprietario, ha rifiutato di servirgli bevande alcoliche e ha chiesto gentilmente di lasciare il locale. In risposta, il 48enne ha iniziato ad agitarsi e ha minacciato di far esplodere il locale, aggiungendo che sarebbe tornato con una pistola. Il pregiudicato ha mantenuto la sua minaccia tornando in pizzeria armato di una pistola, con la quale ha minacciato la cameriera. Solo l'intervento di un cliente è riuscito a far allontanare l'uomo dal locale.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri di Fino Mornasco e di Mozzate hanno ascoltato i testimoni e, dopo una rapida ricostruzione dei fatti, hanno identificato il colpevole. Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione di Fino Mornasco, è stata rinvenuta l'arma utilizzata per minacciare la cameriera: una pistola a salve di marca Bruni, modello 92, calibro 9 mm, di colore nero, priva del tappo rosso, simile a quelle in dotazione alle forze di polizia. L'arma è stata sequestrata e il 48enne è stato denunciato in stato di libertà. Inoltre, i militari hanno accertato che gli animali erano detenuti in modo regolare.