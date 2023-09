Si tuffa dal trampolino e non riemerge: 19enne salvato dal bagnino

Un ragazzo di 19 anni italiano oggi 4 settembre ha rischiato di annegare alle piscine del Lido di Lugano, dove era andato a trascorrere la giornata.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia Cantonale dovrà stabilire, il ragazzo residente in Italia dopo un salto da un trampolino nella vasca per tuffi non è più riemerso. Il giovane è stato tratto in salvo da un bagnino ed è stato rianimato sul posto. Successivamente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Sono pure intervenuti agenti della Polizia cantonale. In base a una prima valutazione medica la sua vita non è in pericolo.