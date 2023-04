Come agiva il piromane seriale: il video

Ha dato fuoco a 28 auto in varie città anche in provincia di Como

Grazie anche alle immagini delle videocamere di sorveglianza i carabinieri di Giussano sono riusciti a dare un nome al piromane seriale che si aggirava tra Giussano (Monza e Brianza) e Mariano Comense dando fuoco alle automobili parcheggiate. Nel video si vede chiaramente come si muoveva, individuando prima il mezzo da incendiare e allontanandosi come nulla fosse. L'uomo, un 39enne di origini calabresi ma da tempo presente in Brianza avrebbe dato fuoco a almeno 28 macchine.