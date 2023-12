Picchiava la moglie davanti alla figlia minorenne: arrestato dai carabinieri di Mozzate

Un uomo di 41 anni di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri di Mozzate. I militari mozzatesi lo hanno localizzato imentre faceva rientro nel paese di origine. Il 41enne è stato sottoposto a fermo e successivamente trasferito in carcere a Como. La sua detenzione è motivata dalle gravi accuse di maltrattamenti in famiglia. Secondo le indagini, l'uomo è accusato di aver perpetrato atti di violenza nei confronti della moglie, la quale sarebbe stata minacciata e percossa. La situazione, ancor più inquietante, coinvolge una figlia minorenne, testimone degli abusi subiti dalla madre. L'arresto è avvenuto in seguito a una meticolosa operazione di monitoraggio e indagine condotta dalla Stazione di Mozzate nel quadro di un piano più ampio volto a tutelare le vittime di violenza domestica.