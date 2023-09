Picchiato a morte a Milano: Yuri sarà sepolto a Camerlata

È stata fissata la data del funerale per Yuri Urizio, il cameriere di 23 anni di Como, morto al Policlinico di Milano dopo due giorni di agonia, in seguito a una violenta aggressione in Darsena, lo scorso

Si apprende che l'autopsia sarà effettuata il prossimo lunedì 25 settembre a Milano e il funerale potrebbe svolgersi nella chiesa di Albate il 27 settembre (mercoledì). Il corpo sarà poi tumulato nel cimitero di Camerlata.

L'aggressione in Darsena a Miano

Il pestaggio, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuto in viale Gorizia a Milano, all'altezza del civico 24, praticamente davanti alla Darsena, punto nevralgico per la movida che si prolunga fino ai Navigli. Era la notte tra il 12 e il 13 settembre.

Il presunto aggressore è un 28enne tunisino. Il giovane ora sarà accusato di omicidio.

Stando alle sue prime parole, avrebbe colpito il 23enne per difendere una donna che, a detta sua, l'italiano stava importunando. Una ricostruzione che però non convince del tutto gli investigatori dato che della donna non ci sono tracce: né nelle testimonianze del passante che ha fermato la polizia, né nei filmati delle telecamere presenti in zona. L'autopsia potrà chiarire molte cose.