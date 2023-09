Como, picchia la moglie e l'amica che gli ha offerto casa: arrestato

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 una volante della polizia di Stato è intervenuta presso un’abitazione di via San Bernardino da Siena a Como. Era stata segnalata una violenta lite. Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno accertato che la proprietaria di casa, da qualche tempo, aveva concesso ospitalità a una sua amica e al marito di quest’ultima, un 43enne monzese sottoposto agli arresti domiciliari. La proprietaria di casa ha raccontato agli agenti che, fin dal giorno in cui aveva concesso ospitalità ai due coniugi, era rimasta vittima di continue minacce e vessazioni e che l’uomo, molto spesso sotto l’effetto di alcol e droghe, l'aveva minacciata, pretendendo da lei del denaro. A seguito dei suoi rifiuti a dargli i soldi richiesti, l’uomo aveva in più occasioni danneggiato le suppellettili di casa e aveva addirittura sottratto alla donna il suo telefono cellulare. Gli agenti, dopo avere ricostruito l’intera vicenda e accertato che quella sera anche la moglie era stata percossa dal marito assieme all’amica, hanno informato il pm di turno che ha disposto l’arresto e l’accompagnamento dell’uomo al carcere Bassone di Como.