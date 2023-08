Brutta avventura ai Piani d'Erna, famiglia in difficoltà sotto il sole con tre cani: salvati

Poco prima delle 19 di ieri 12 agosto la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto varie squadre per il salvataggio di una corposa famiglia nella zona dei Piani d'Erna (sulle montagne lecchesi), lungo il sentiero del Passo del Cammello. Secondo quanto appreso, i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e il reparto volo insieme ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico di Lecco: tutti si sono messi in moto per trovare e successivamente portare in un luogo sicuro una famiglia, probabilmente disidratata e in difficoltà, composta da quattro persone e tre cani.

L'elicottero Drago, come raccontano i colleghi di LeccoToday, ha recuperato entrambi i genitori per poi riportarli alla piazzola del Bione, una delle figlie ha raggiunto autonomamente il fuoristrada dei pompieri posizionato alla base del sentiero, mentre la seconda è stata raggiunta dai volontari del Soccorso alpino e dalla squadra del Saf. Durante l'intervento di soccorso sono stati portati a valle anche i tre cani.