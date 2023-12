Operaio colpito da un pezzo di cemento nel tunnel del Gottardo: è grave

Incidente grave sul luogo di lavoro durante la notte, nel cantiere della seconda canna del tunnel del San Gottardo. Un comunicato della polizia del Canton Uri riporta che, per motivi ancora non del tutto chiari, un pezzo di calcestruzzo si è staccato dal soffitto, colpendo un operaio di 45 anni. L'operaio ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale cantonale di Uri per ulteriori accertamenti. La polizia ha avviato un'indagine per determinare con precisione le cause dell'incidente.