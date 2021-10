Si perde nel bosco, arriva il buio e si scarica il cellulare: ritrovato illeso dai soccorritori

Brutta avventura nella serata di sabato 23 ottobre per in escursionista lecchese, classe 1977 che voleva da Artavaggio raggiungere i Piani di Bobbio. Gli uomini del Soccorso alpino hanno ritrovato illeso dopo ore di ricerche, in tarda serata e lo hanno condotto al rifugio Lecco (il cui gestore aveva partecipato alle ricerche) e poi con la jeep a Barzio.

Le squadre dei soccorsi lo hanno rintracciato nella zona della Valle dei Mugoss dopo lunghe ricerche perchè il 45enne aveva il cellulare scarico e non aveva con se una torcia per segnalare nel buio la sua posizione. L'uomo era comunque riuscito a chiedere aiuto verso le 19.30 mentre stava scendendo il buio prima che il telefono si spegnesse del tutto.