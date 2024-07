Perdita di Gpl da un serbatoio interrato: intervento dei vigili del fuoco a Trezzone

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi 6 luglio 2024, ancora in fase di espletamento in Trezzone via Campasc per una fuga di gas GPL da un serbatoio interrato. I vigili del fuoco del distaccamento di Dongo sono impegnati per il contenimento della perdita. In questo momento stanno irrorando il serbatoio nell'attesa dell'arrivo dei tecnici dell'azienda gas. Non si segnalano persone coinvolte.