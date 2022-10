Boschi della droga: dove si annidano i pusher nel Comasco. Cosa è accaduto e perché (forse) accadrà ancora

Ieri lunedì 10 ottobre abbiamo assistito ad un massiccio controllo nel Comasco concentrato nei comuni di Lambrugo, Inverigo, Merone e Carbonate. Dalle 9 del mattino alle 20 di sera sono stati impiegati oltre 40 uomini appartenenti in particolare al NOR ed alle stazioni dei carabinieri di Lurago d’Erba Turate e Mozzate. Lo scopo dei controlli della compagnia di Cantù è la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive che circondano le aree urbane. 10 veicoli, un elicottero del 2 NEC di Orio al Serio (BG) e la innovativa stazione mobile sono serviti, tra le altre cose, per "setacciare" 10 ettari di terreno. Sono stati 15 i bivacchi smantellati e la loro geolocalizzazione servirà a capire meglio, grazie anche alle fotografie aeree, i luoghi di maggior incidenza dello spaccio.

Inoltre sono state controllate 80 persone e 35 veicoli, denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza e una terza perché era in possesso di

una patente falsa.

Nei giorni passati, sempre nell’ambito della stessa attività, erano già stati effettuati due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando materiale per il confezionamento, dei telefoni cellulari, denaro contante per circa 5000 euro, 155 grammi di circa di cocaina e delle pastiglie di droga sintetica.

Nelle prossime settimane i controlli proseguiranno con la medesima intensità. Come si intuisce facilmente queste zone sono spesso individuate dai vari clan di spaccio perché vicine alle stazioni e alle zone boschive dove i pusher creano delle vere e proprie postazioni, aperte 24 ore su 24 ma da dove hanno sempre una via di fuga. Ci sono diversi ruoli nell'attività criminale che è organizzata spesso capillarmente. Il 9 ottobre 2022, la sera prima del blitz dei carabinieri, un'auto era stata inseguita dai carabinieri di Giussano fino ai boschi Comaschi vicino a Arosio e in questo caso è stato denunciato a piede libero un giovane di 19 anni, trovato con 8 dosi di cocaina. Guidava anche senza patente.

La zona tra le province di Monza, Como e Lecco, che in parte coincide con l'Erbese, è da sempre monitorata per quanto concerne lo spaccio di droga. Lo scorso anno, per la precisione il 26 ottobre del 2021, nell'area verde, nodo di collegamento tra Lecco, Como, Monza e Brianza e Milano, tra i boschi tra Garbagnate Monastero, Sirone, Molteno, Nibionno, Barzago e Castello Brianza era stata scoperta e smantellata una centrale dello spaccio. In quell'occasione scesero in campo 50 agenti e vennero emesse cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Lecco a carico di soggetti di origine marocchina tra i 20 e i 28 anni.

Venne chiamata operazione Carlito. Chiunque nella "banda" aveva un compito preciso: chi era addetto al taglio e al confezionamento della sostanza, chi alla cessione delle dosi e poi ovviamente le sentinelle che si assicuravano che nessuno disturbasse l'attività di vendita, attiva 24 ore su 24.

Questa operazione in particolare permise di evidenziare anche come i consumatori appartengano a tutte le età e classi sociali; dagli studenti appena maggiorenni ai liberi professionisti e persino pensionati.

Prima ancora, nel 2018, sempre tra le province di Como e Lecco un' altra articolata operazione portata avanti dalla Polizia di Stato contro lo spaccio di droga, denominata "Ronni", ha coinvolto svariati comuni del Lecchese e del Comasco, in particolare dell'Erbese. Tra questi figura sempre la zona di Merone.

Per tutte queste caratteristiche (zone di confine tra le province, vicinanza alle aree boschive e stazioni ferroviarie vicine alle zone di spaccio) queste aree, come del resto hanno reso noto anche i carabinieri di Cantù tramite un comunicato, continueranno a essere controllate minuziosamente e con la stessa intensità che ha visto operare i militari ieri, 10 ottobre 2022.