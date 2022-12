Tagliava le gomme alle auto fuori dal Carrefour: pensionato vandalo "inchiodato" dalle telecamere

Il suo hobby era squarciare le gomme delle auto parcheggiate fuori dal Carrefour di via Colombo a Como. Il vandalo seriale è un pensionato di 66 anni residente a Como. E' stato identificato e rintracciato dai carabinieri di Lurate Caccivio al termine delle indagini scattate a seguito della denuncia di almeno cinque vittime. Fondamentali sono state le telecamere di sorveglianza sia del Carrefour che di altre attività e abitazioni private della zona. Nei filmati si vede l'uomo agire con un coltello con il manico giallo che è stato poi rinvenuto nella sua abitazione a seguito della perquisizione domiciliare effettuata dai militari della compagnia di Cantù. Da quanto è stato possibile apprendere, per i suoi gesti l'uomo non avrebbe fornito particolari spiegazioni.

Come detto, almeno cinque gli episodi di cui è stato responsabile (ma potrebbero essere di più quelli subiti e non denunciati). per la precisione il pensionato ha colpito sicuramente lo scorso 5 febbraio e poi ancora il 28 febbraio, il 5, '8 e il 12 settembre. I carabinieri lo hanno raggiunto nella sua abitazione ieri 1 dicembre 2022 e lo hanno denunciato.