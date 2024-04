Pensilina del bus colpita da un grosso albero abbattuto dal vento

Un'altra tragedia sfiorata in questa giornata di forte vento a Como. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati quasi un centinaio. Tra questi c'è anche la rimozione dell'albero che si è abbattuto sul marciapiede in via Risorgimento a Breccia e che ha lambito anche la pensilina della fermata dei bus. La pianta, evidentemente ammalorata, è stata praticamente sradicata da una violenta raffica di vento.