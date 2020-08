Peglio, ciclista cade con mountain bike in un dirupo: salvato durante un violento temporale

La Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, ha effettuato nella giornata di ieri, 22 agosto, un intervento in Alto Lario per un ciclista. Stava attraversando una valle scoscesa ma è caduto con la mountain bike e ha riportato la sospetta frattura di una gamba. Dato l’allarme, la centrale ha inviato sul posto le squadre del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza) decollato da Como. L’intervento si è svolto in condizioni complesse, a causa di un violento temporale durante le operazioni di salvataggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.