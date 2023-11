Pedopornografia su Telegram, agenti sotto copertura fanno arrestare 10 pedofili

Un'operazione congiunta della polizia di Stato in Italia ha portato a perquisizioni e arresti in tutto il paese nel contesto di un'ampia operazione contro la pedopornografia online. L'intervento, che ha coinvolto oltre 150 uomini, ha permesso di smantellare un'associazione a delinquere attiva in una vasta rete di canali e gruppi su Telegram.

L'indagine, condotta dal COSC (Centro operativo per la sicurezza cibernetica) della Polizia Postale di Milano, è durata oltre un anno ed è stata caratterizzata da un'attività sotto copertura online. Gli investigatori sono riusciti a identificare i nickname utilizzati dagli indagati per rimanere anonimi sulla piattaforma Telegram. Questi individui facevano parte di "canali" e "gruppi" dedicati alla produzione e condivisione di materiale pedopornografico, coinvolgendo minori di varie età, compresi neonati.

La struttura dell'associazione a delinquere all'interno di un gruppo Telegram specifico era ben organizzata, con ruoli distinti per promotori, organizzatori e partecipanti. Le attività illecite erano regolate da severe regole volte a mantenere l'anonimato dei membri. Nel complesso, sono stati identificati 29 italiani, di cui 10 sono stati arrestati per il possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Tra loro un lecchese che si trova attualmente trattenuto al carcere Bassone di Como. Ad effettuare l'arresto è stata la polizia postale di Como.

Tra gli indagati figurano due membri delle forze armate in servizio nel Lazio e due medici che esercitano la professione in Emilia-Romagna e Veneto. Gli arrestati risiedono in diverse città italiane, tra cui Milano, Lecco, Imperia, Rovigo, Busto Arsizio, Martinengo, Taranto, Vicenza, Torre Annunziata e Parma.

Le perquisizioni, autorizzate dalla Procura Distrettuale di Milano e coordinate dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale di Roma, hanno portato al sequestro di dispositivi informatici e all'identificazione degli account utilizzati per la richiesta e la condivisione di materiale illecito. L'operazione dimostra l'impegno continuo delle autorità nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori online.