Pedopornografia, maxi operazione in tutta Italia: indagini e perquisizioni anche a Como

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha concluso un'indagine complessa mirata a contrastare la pedopornografia online, eseguendo 13 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Bari. Gli indagati risiedono nelle province di BAT, Caserta, Como, Cuneo, Frosinone, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Sassari e Viterbo.

L'operazione ha portato all'arresto in flagranza di reato di due persone per detenzione di una grande quantità di materiale pedopornografico: un ventisettenne nella provincia di Frosinone e un quarantaseienne nella provincia di Sassari.

L'indagine è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni "Puglia", in coordinamento con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'analisi delle transazioni effettuate per l'acquisto di materiale pedopornografico su gruppi chiusi di una nota piattaforma di messaggistica ha rivelato un mercato di pornografia minorile.