Pedoni investiti, due gravi incidenti nel Comasco: in ospedale un bambino di 9 anni

Grande spavento ieri 16 febbraio 2024 sulle strade comasche per due episodi dove sono stati investiti un bimbo di 9 anni e un uomo di 37.

In entrambi i casi i soccorsi sono scattati in codice rosso anche se, secondo quanto appreso, non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita. Il primo caso a Solbiate con Cagno intorno alle 16.30. Da quanto è stato possibile ricostruire il bimbo di 9 anni è stato investito da un'auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in via Pierino da Cagno. I carabinieri indagano sull'incidente dove sembra che una donna di 78 anni alla guida di una Fiat Panda svoltando abbia investito il bambino. Sul posto in codice rosso l'elisoccorso da Como Villa Guardia anche se poi è stata l'ambulanza a trasportarlo in codice giallo al Sant'Anna.

Ieri sera intorno alle 20.30 a Inverigo un 37enne è stato investito in via Vittorio Veneto. Sul posto i carabinieri e i soccorritori anche in questo caso in codice rosso. Nei minuti successivi ai primi interventi, la situazione è fortunatamente apparsa meno critica. L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato trasportato all'ospedale di Erba dall'ambulanza nel frattempo intervenuta.