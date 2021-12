Paura sul treno dei pendolari, violentate due ragazze di 20 anni. Indaga la polizia

Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile di Varese insieme alla Polfer. Secondo una prima ricostruzione la prima violenza si sarebbe consumata intorno alle 22:00 quando una ragazza di 22 anni è stata avvicinata e abusata da due uomini. Pochi minuti dopo, nella stazione di Vedano Olona (confinante con Binago- Como), una ragazza di circa 20 anni è stata avvicinata da due uomini che hanno cercato di sopraffarla ma la giovane è riuscita a reagire e a mettersi in salvo.

Per il momento non è chiaro se si tratti degli stessi violentatori ma le probabilità che dietro ai due fatti si celino le stesse persone sono alte: sono avvenute entrambe sulla stessa linea ferroviaria a pochi minuti l'una dall'altra. Entrambe le vittime sono state soccorse e accompagnate in ospedale per gli accertamenti. Entrambe hanno fornito una descrizione accurata dei due aggressori che, in un caso, hanno lasciato delle tracce biologiche.