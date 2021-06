Paura a Grandate: transenna in un parco pubblico cade addosso ad una bimba di tre anni

Grandissimo spavento oggi 5 giugno a Grandate verso le ore 15. Una bimba, nata nel 2018, si è arrampicata su una griglia appoggiata ad una transenna del parco pubblico davanti l'ufficio postale ma le è caduta in testa. Sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Nonostante la paura e il grande spavento la piccola non sembra aver riportato ferite gravi.Sul posto, oltre ai soccorsi medici i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como.