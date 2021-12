Sicurezza sul lavoro e norme anti-covid: multate una pasticceria e un'enoteca di Como

Nel fine settimana del 4 e 5 dicembre 2021 i carabinieri, la guardia di finanza e l'ispettorato del lavoro hanno eseguito una serie di controlli nelle attività commerciali del centro città per verificare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle disposizioni anti-covid. Una pasticceria e un'enoteca del centro storico sono state multate. In particolare alla pasticceria sono state contestate 16 violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Invece, all’enoteca, dove era in corso una degustazione con la presenza di clienti in un numero quattro volte superiore a quello consentito, è stata comminata una sanzione di 1.000 euro e disposta la chiusura per un giorno per violazioni sulle misure di contenimento del covid-19.