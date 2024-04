A passeggio in centro con un tirapugni nel marsupio: denunciato

E' stato fermato per un controllo mentre camminava in viale Cesare Battisti, in centro a Como: il 29enne in questione si è mostrato stranamente nervoso e ha così destato il sospetto degli agenti della pattuglia della squadra Volante della questura. I poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo e oltre alla classica richiesta di documenti per fornire le generalità, hanno proceduto con una perquisizione personale. All'interno del marsupio del giovane uomo gli agenti hanno trovato un tirapugni in acciaio. Si tratta di un oggetto classificato come arma. Per questo motivo il 29enne è stato accompagnato in questura ìe denunciato per porto abusivo di armi.