Passeggiata Voltiana, due cani precipitano nella scarpata: salvati dai vigili del fuoco

Non si tirano mai indietro i vigili del fuoco e anche oggi 17 febbraio sono intervenuti per salvare due cagnolini precipitati per oltre 6 metri in una scarpata a Como, in località Camnago Volta. I due cani erano liberi e senza guinzaglio lungo passeggiata Voltiana. A un certo punto devono aver fiutato qualche animale e sono andati giù per una scarpata a circa sei metri di dislivello, non riuscendo più a risalire. I vigili del fuoco specialisti SAF del comando dei vigili del Fuoco di Como sono arrivati sul posto per il recupero e li hanno tratti in salvo. Storia a lieto fine per la gioia dei proprietari.