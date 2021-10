Passaggio a livello di piazza Verdi di nuovo bloccato: Como tagliata in due

Di nuovo problemi al passaggio a livello di piazza Verdi oggi 8 ottobre nel pomeriggio. Intorno alle 16 una macchina, come già accaduto altre volte, ha cercato di passare anche se la sbarra si stava abbassando. Il veicolo, secondo alcuni etstimoni sul posto, avrebbe in qualche modo urtato i pali della corrente bloccando anche il traffico ferroviario. Si è creata una colonna di auto in via Lecco e il passaggio è stato bloccato per auto e pedoni che hanno dovuto attendere l'intervento dei vigili del Fuoco per ripristinare la sicurezza della linea elettrica, della sbarra e per consentire anche al traffico ferroviario di riprendere. Un pomeriggio che ha visto per qualche ora la città di Como letteralmente divisa in due e paralizzata dal traffico.