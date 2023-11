Parco delle Groane, vanno a comprare la droga con l'auto rubata: nei guai due comaschi

Alla guida di un'utilitaria rossa rubata i due uomini italiani e residenti in provincia di Como si sono diretti al parco delle Groane per comprare la droga. E qui hanno trovato la polizia provinciale. Lunedì 6 novembre gli agenti, impegnati in un controllo con un’attività di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente, hanno denunciato all’autorità giudiziaria i due uomini per ricettazione, possesso di sostanze stupefacenti e revoca delle misure alternative alla detenzione. L’operazione, svolta con personale sia in uniforme sia in abiti civili, rientra all’interno delle attività svolte nell’ambito del Progetto Groane finanziato da Regione Lombardia con l’intento di prevenire lo spaccio di sostanza stupefacenti nelle aree di accesso al Parco.

Durante il servizio, gli agenti in borghese hanno notato i due soggetti a bordo di un’utilitaria di colore rosso che, dopo aver parcheggiato il veicolo vicino a Via delle Primule, nel comune di Cogliate, si sono addentrati all’interno del Parco delle Groane per poi uscirne dopo pochi minuti. A seguito di un primo controllo i due uomini, alla richiesta di spiegazioni circa il loro accesso all’area verde, hanno riferito di aver acquistato e consumato sostanza stupefacente all’interno del parco e di non essere arrivati in auto bensì a piedi. Ma la macchina era lì. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che i due soggetti, entrambi di nazionalità italiana e residenti in provincia di Como, erano gravati da precedenti, uno per uso di sostanze stupefacenti e l’altro per traffico di sostanze stupefacenti, reati contro l’ordine pubblico e per possesso di segni distintivi in uso alle forze dell’ordine. È inoltre emerso che uno dei due era destinatario di un provvedimento di misura alternativa alla detenzione (con affidamento ai servizi sociali), che gli vietava di far uso di droga e di frequentare persone pregiudicate o tossicodipendenti. L’automobile è poi risultata rubata il 9 ottobre a Seveso.

“Il veicolo è stato poi restituito al legittimo proprietario, un residente nel comune di Lentate sul Seveso, che ha ringraziato enormemente gli agenti vista la sua difficoltà ad acquistare un nuovo mezzo di trasporto” spiegano dalla provincia di Monza e Brianza. Oltre alla ricettazione, al primo soggetto è stato contestato il possesso di droga per uso personale, con segnalazione alla Prefettura competente mentre, in relazione alle violazioni delle prescrizioni delle misure alternative alla detenzione da parte del secondo uomo, è stata data comunicazione al magistrato competente per chiederne la revoca della libertà e il rientro in carcere".