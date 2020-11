Cornizzolo, finisce su un albero col parapendio poi scende e si perde: intervenuto il soccorso alpino

Intervento, nella serata di lunedì 3 novembre, per i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Un uomo di Galbiate era decollato nel pomeriggio con il parapendio dal Cornizzolo, ma, a causa della nebbia, era finito su un albero. Era illeso e, così, è sceso da solo e ha cercato di rientrare ma ha perso l’orientamento. In serata allora ha chiesto aiuto: la centrale ha inviato sul posto i tecnici del Cnsas per il recupero.

Riportato sul sentiero

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo non aveva un telefono di nuova generazione e quindi era impossibile rintracciarlo per mezzo del gps. Le squadre sono comunque riuscite a localizzarlo: era finito ai bordi della cava che c’è in quella zona, tra due balze, in mezzo alla vegetazione, in un’area molto complessa da raggiungere. Poco dopo i tecnici sono riusciti ad arrivare sul posto e valutato che le sue condizioni erano buone, lo hanno accompagnato fino al sentiero.