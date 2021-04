Parapendio caduto a Eupilio: ferito uomo di 60 anni

Un pilota di parapendio è stato soccorso d'urgenza dopo essersi schiantato a terra in un prato a Eupilio. L'uomo ha riportato ferite e lesioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno collaborato per trarre in salvo l'uomo che è stato trasportato all'ospedale di Lecco per le cure. Non sono chiari i motivi per i quali il parapendista abbia perso il controllo della vela.