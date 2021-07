Tragedia sfiorata a Barni dove un parapendio è precipitato poco dopo le ore 15 del 10 luglio 2021. Per ragioni ancora da chiarire il parapendio è caduto impigliandosi in un albero. Illeso il pilota che è stato soccorso dai vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in località Lasnigo.

