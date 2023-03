Il parapendio finisce sugli alberi: il pilota resta sospeso nel vuoto ma riesce a chiamare i soccorsi

Sono stati attimi di grande paura per il pilota di parapendio finito sugli alberi nella zona boschiva del Monte Barzaghino, tra Rezzago, Caslino d'Erba e Canzo intorno alle ore 14 del marzo 2023. Forse a causa di una raffica improvvisa di vento o di una manovra sbagliata il parapendio si è impigliato negli alberi e il pilota è rimasto sospeso nel vuoto a sei metri di altezza. Non ha riportato ferite ed è stato in grado di utilizzare il proprio telefono cellulare per chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto ma per loro è stato impossibile soccorrerlo da terra. E' stato richiesto quindi l'intervento dell'elicottero per soccorrerlo con il verricello.