Paola Ferrari è di Como: è scomparsa da 5 giorni da Chiavari

Era a Chiavari, in Liguria e proprio lo scorso 5 luglio, giorno in cui si sono perse le sue tracce, doveva prendere il treno per tornare a Como ma di lei non si è saputo più nulla. Parliamo di Paola Ferrari, 58 anni di Como.

Si cerca Paola: l'appello

A dare la comunicazione ufficiale è stata l'Associazione Penelope, spiegando anche che Paola soffre di temporanee perdite di memoria. Questa la sua descrizione: alta un 1,65 mt, corporatura esile e capelli biondi. Si trovava a Chiavari (provincia di Genova) e avrebbe dovuto tornare a Como in treno, ma al momento non si sa se ci sia mai salita o se sia rimasta in Liguria. Chi la incontrasse può contattare il 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia, o il fratello al numero 3291892635.