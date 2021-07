Pannelli pericolanti all'ospedale Sant'Anna

Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le pareti esterne

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella giornata dell'8 luglio 2021 all'ospedale Sant'Anna per mettere in sicurezza grosse porzioni delle pareti esterne. Complice il forte vento che ha soffiato nel corso del pomeriggio in occasione del temporale, alcuni pannelli di mettallo che costituiscono la copertura esterna si sono parzialmente staccati rappresentando, così, un rischio per l'incolumità di eventuali passanti. I pannelli pericolanti sono stati rimossi e la parete è stata ispezionata e messa in sicurezza.