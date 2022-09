Palazzo abbandonato, rischio di crolli: intervento urgente a Fenegrò 

Intervento urgente oggi 28 settembre a Fenegrò via Monte Rosa poco dopo le 14 per la segnalazione di un dissesto statico di un fabbricato dismesso. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre hanno provveduto con l'aiuto dell'autoscala alla eliminazione di alcune parti pericolanti al fine di rimuovere il pericolo immediato per la pubblica incolumità. In posto il Sindaco e l'ufficio tecnico comunale per il transennamento e gli ulteriori provvedimenti di competenza.