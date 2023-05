Ossuccio, cade da un muretto da circa quattro metri: portato in ospedale con l'elisoccorso

L'elicottero si è alzato in volo da Milano per andare a Ossuccio in soccorso di un uomo di 67 anni che è caduto da un muretto da circa 4 metri di altezza. Sul posto anche i vigili del fuoco intervenuti alle 14.30 circa in località Caravina dove si trovava il ferito. Per trasportarlo in ospedale è stato necessario chiamare l'elisoccorso data la zona particolarmente impervia. Il 67enne è stato quindi ricoverato al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (non in pericolo di vita) dove è arrivato intorno alle 17.

