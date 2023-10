Tragedia all'ospedale Valduce: neonata muore un'ora dopo il parto

Una telefonata al padre della piccola, a poco meno di un'ora dal parto ha gettato una famiglia residente a Como nella disperazione totale. La chiamata arrivava dall'ospedale Valduce e si faceva riferimento a "una complicazione". La bimba, secondo quanto si apprende, era nata sana ma dopo appena 50 minuti di vita è deceduta.

I genitori si sono rivolti alla procura affinché sia fatta piena luce sul dramma. Tramite l’avvocato Massimo Di Marco, come riporta Il Giorno, è stata presentata una querela con cui si chiede alla Procura di Como di fare chiarezza. Ieri il sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, ha affidato l’incarico per svolgere l’autopsia.

Arwa, questo il nome della piccola, è sopravvissuta solo 50 minuti, dalle 12 alle 12.50. L'ultimo controllo medico risaliva al 12 ottobre, in coincidenza con la data ipotizzata come termine della gravidanza. Poi il 19 ottobre, a una settimana dal termine, la coppia si è presentata in ospedale al nuovo controllo. La madre è stata inviata subito in sala parto, poi la nascita e il decesso, inatteso e straziante.

Tutta la gravidanza sarebbe proceduta senza problemi sia della madre sia della bimba.