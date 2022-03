Orsenigo, il lucernario cede e l'operaio sul tetto precipita: grave 32enne

Incidente sul lavoro oggi 21 marzo a Orsenigo in via Carlo Plinio. Un operaio di 32 anni, residente a Mapello (Bergamo), stava lavorando per il rifacimento del tetto di un magazzino quando il lucernaio ha ceduto e l'uomo è precipitato su un macchinario. Il 32enne lavora per una ditta di coperture industriali e l'incidente è accaduto introno alle 8 di questa mattina. L'elisoccorso è partito in codice rosso da Bergamo, insieme ai soccorsi del 118 (il personale di Ats Insubria e un'ambulanza della Croce Rossa). Sul posto anche i carabinieri di Cantù per chiarire le dinamiche del fatto. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Sant'Anna dove è stato ricoverato in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.