Orrore nel ristorante in Brianza: 70 chili di carne e pesce avariati in mezzo agli scarafaggi

Una scena raccapricciante quella che si sono trovati di fronte i carabinieri del Nas e il personale di Ats durante l'ispezione.

Era considerato uno dei locali più fashion della Brianza con fine settimana sempre sold-out per l’elevatissimo numero di clienti che arrivavano anche dalle vicine province di Como, Lecco e Milano. Tutto questo fino a ieri sera, 19 maggio, quando è stata fatta l'ispezione e sono stati trovati, tra scarafaggi e sporcizia, 70 chili di alimenti in avanzato stato di alterazione pronti per essere serviti in tavola.

Sanzioni e locale chiuso

Nell’ambito dei controlli del piano regionale il personale ispettivo ha scoperto l’orrore. 70 chili di carne e pesce avariati, in evidente stato di decomposizione ma, senza alcuno scrupolo, pronti per essere serviti in tavola ai clienti. Gravissime le violazioni rilevate che hanno portato all’immediata chiusura dell’attività (il Feel di Seregno) fino alla risoluzione di tutte le non conformità rilevate. Infatti, oltre alle violazioni sugli alimenti, il nucleo ispettivo carabinieri-ATS ha riscontrato sia carenze nella formazione del personale in materia di cultura della sicurezza alimentare che varie carenze igienico sanitarie e strutturali quali, per esempio, accumuli di sporco pregresso, residui alimentari non rimossi dalla cucina nonché animali infestanti (scarafaggi).



Al termine della serata il responsabile del piano di autocontrollo nonché legale rappresentante della società del locale è stato denunciato per gli alimenti in cattivo stato di conservazione e in stato di alterazione.