Da Lugano con tre orologi Patek Philippe nascosti nella Mercedes: fermato al valico

L'uomo a quel punto ha spiegato di aver acquistato gli orologi poche ore prima in una nota gioielleria del Canton Ticino e quindi è stato denunciato con l'accusa di contrabbando aggravato con "evasione dei diritti di confine pari a circa 60mila euro", si legge in una nota delle fiamme gialle. I tre cronografi sono stati sequestrati e saranno periziati prima della confisca. Stesso destino per la Mercedes, che potrà essere assegnata in futuro proprio alla guardia di finanza.