Esportavano in Svizzera oro rubato: sequestrati lingotti e oggetti preziosi

Sono tre le persone indagate a vario titolo per i reati di ricettazione, riciclaggio, commercio abusivo d’oro ed esercizio abusivo dell’attività di compro-oro. Nei loro confronti la guardia di finanza di Olgiate Comasco ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip del tribunale di Como nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura lariana.

Le indagini e i sequestri

L’attività d’indagine è scattata a seguito di alcuni controlli nella zona di vigilanza doganale che hanno destato il sospetto delle fiamme gialle. L'inchiesta ha svelato l’esistenza di un collaudato sistema criminale per la l’esportazione di oro di provenienza illecita verso la Svizzera. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 80.000 euro in contanti, 800 grammi di oro puro in lamine, nonché numerosi monili d’oro e orologi di pregio.

Nei guai un "compro oro" milanese

Le indagini hanno consentito di individuare la figura di un operatore nel settore dei compro oro nell’area milanese, amministratore di fatto di una prestigiosa azienda orafa di Milano e ritenuta punto di approvvigionamento dell’oro di origine illecita da esportare oltre confine. E' stata appurata la totale assenza di documentazione riguardante le operazioni di acquisto e di vendita di oro usato,nonostanhte le ingenti compravendite di metallo prezioso, monitorate nel corso delle attività d’indagine. Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 3 chili di oro di provenienza illecita (suddiviso in lamine, lingotti e monete), 24.490 euro in contanti e 4 orologi di pregio.