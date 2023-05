Cade dal ponteggio di un cantiere: operaio morto a Sala Comacina

Fatele infortunio sul lavoro: poco dopo le 14.30 del 9 maggio 2023 un operaio è morto a Sala Comacina. L'uomo, 55 anni, stava lavorando in un cantiere privato situato lungo la Regina Vecchia. Secondo le prime in formazioni sarebbe caduto da un ponteggio per cause ancora da chiarire. La caduta è stata letale e anche l'intervento dell'elicottero del 118 è stato inutile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio e i funzionari di Ats Insubria ai quali spetterà chiarire la dinamica dell'infortunio mortale.