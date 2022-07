Uccide il compagno della ex, poi spara a lei e si suicida: pomeriggio di follia al confine

Un'altra tragedia dopo quella di Cadorago. Un altro omicidio per motivi di gelosia, almeno stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti. Un torrido pomeriggio di sangue e follia tra le strade del Varesotto e il Canton Ticino, tra le città di Cantello e Stabio. Alle 18.15 di lunedì Stefano Solazzo, 56 anni, italiano residente in Svizzera, ha raggiunto il nuovo compagno della sua ex, Daniele Morello, 48 anni, titolare di una ditta di trasporti, e lo ha ucciso a colpi di pistola nei boschi di Cantello (Varese).

Da quanto di apprende Morello sarebbe stato attirato in un’area appartata della cittadina proprio dal suo omicida con la scusa di un appuntamento di lavoro. I due avrebbero avuto una discussione. Dopo avergli sparato, Solazzo l’avrebbe poi scaricato sul ciglio della strada, dove il cadavere è stato ritrovato, all’imbocco della Valsorda, a poche centinaia di metri dal confine con Varese.

Poi l'omicida è salito sulla propria auto (targa svizzera), ed è andato a cercare l’ex compagna alle terme di Stabio, a pochi chilometri dalla dogana tra Italia e Svizzera, dove la donna lavora. Le ha sparato in strada ed è fuggito, forse credendola morta. La donna è grave, ha riportato una ferita ritenuta seria e ha perso sangue, ma non sarebbe in pericolo di vita. Alle 19 Solazzo si è poi tolto la vita, poco distante, con la stessa arma con cui ha ucciso Morello in Italia e ferito gravemente la donna nel Canton Ticino.

Carabinieri e Polizia Cantonale hanno collegato gli eventi quasi simultaneamente, chiudendo il cerchio. Le indagini in collaborazione tra le autorità italiane e quelle elvetiche serviranno a chiarire solo alcuni dettagli, tra cui la provenienza dell'arma usata per la carneficina. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se Solazzo avesse regolare porto d’armi.