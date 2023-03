Asso, il brigadiere che uccise il comandante Furceri non è in grado di intendere e di volere

Antonio Milia il brigadiere che lo scorso 27 ottobre sparò e uccise il suo superiore, il comandante della caserma di Asso Doriano Furceri è stato dichiarato incapace di intendere e di volere. Ieri 9 marzo questo è stato stabilito presso il Tribunale Militare di Verona al termine dell’incidente probatorio. La dichiarazione del perito farà sì che nei confronti di Mila si revochi la misura cautelare in carcere. L'uomo sarà presto trasferito in una Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

La decisione ha lasciato molte persone perplesse dato che il brigadiere Antonio Milia al momento dell'omicidio era da poco tornato in servizio dopo un periodo di assenza per motivi di salute. Era stato reintegrato dopo che alcuni medici lo avevano ritenuto idoneo a tornare in servizio e a reggere lo stress e il peso del lavoro. In quell'occasione gli era anche stata riconsegnata l'arma di ordinanza.

Il delitto del comandate Furceri

Nel tardo pomeriggio del 27 ottobre ad Asso sono stati uditi gli spari. Secondo alcuni testimoni il brigadiere dopo aver sparato avrebbe gridato "l'ho ammazzato" e poi si è barricato nella caserma. E' rimasto dietro la porta blindata a lungo mentre un carabiniere esperto in trattative ha cercato di convincerlo ad arrendersi mentre l'area è stata circondata da numerosi uomini e mezzi delle forze dell'ordine. Durante le trattative il corpo di Furceri si intravedeva immobile dietro il brigadiere. Per lunghe ore non si è avuta la certezza delle condizioni del comandante poiché nessun operatore del 118 è riuscito ad avvicinarsi a lui.