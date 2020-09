Andrea, travolto dal torrente: l'ultimo saluto al centro sportivo di Oltrona di San Mamette

I funerali di Andrea Galimberti si terranno domani, 9 settembre, presso il centro sportivo di Oltrona di San Mamette alle ore 15. Nel rispetto delle norme anti-Covid, l'utilizzo di questo spazio permetterà a tutti i parenti, gli amici e i famigliari del 38enne di dargli l'ultimo saluto. Lo scrivono sul profilo facebook di Andrea alcuni amici, per conto della famiglia. Il centro sportivo si trova in via IV Novembre, a Oltrona.

Andrea ha perso la vita il 30 agosto, inghiottito dal torrente Molinera, in località Maccagno. L'escursionista era andato a funghi insieme a un amico, un 43enne anche lui residente in paese. E' stato proprio l'amico, soccorso e trasportato all'ospedale di Luino, a lanciare l'allarme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il suo corpo è stato trovato dopo alcuni giorni di ricerca.