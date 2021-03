Ieri sera, 6 marzo, è stato necessario un intervento urgente da parte dei vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile a Olgiate Comasco. Sul posto tre squadre di pompieri all'opera per domare un incendio ad un tetto di una casa in via Cascina Bella. Il fuoco aveva raggiunto anche il locale mansardato dell'abitazione. Non si segnalano feriti.