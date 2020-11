Olgiate, perquisizioni anti droga: denunciati due comaschi

Nella mattina di ieri, 27 novembre 2020, la stazione di Olgiate Comasco, con il supporto dei carabinieri cinofili di Casatenovo, ha fatto delle perquisizioni per droga a carico di due persone. Si tratta di due comaschi, residenti nell’Olgiatese, entrambi dell’86, con precedenti. Durante la perquisizione sono stati sequestrati cellulari verosimilmente utilizzati per la vendita delle sostanze stupefacenti, alcune dosi di marijuana, ma sono state torvate anche munizioni calibro 7.65 oltre a tutto il kit di confezionamento per lo spaccio e la vendita di droghe.