Dramma a Olgiate Comasco, padre di 5 figli investito e ucciso: forse ubriaco il 27enne alla guida

Stava attraversando la stradam Akhtar Parvez, un uomo di 65 anni di Olgiate Comasco e padre di 5 figli. Ma proprio in quelll'istante, ieri, 7 febbraio, è stato investito. Il tragico evento è accaduto alle 18.36 in via Roma, all'imbocco della statale Briantea, dove c'è un apposito attraversamento per i pedoni. L'auto che l'ha investito secondo le informazioni ricevute, sarebbe stata guidata da un ragazzo di 27 anni di Sobiate con Cagno. Secondo alcune testimonianze, da verificare, il giovane non si sarebbe fermato subito dopo l'impatto ma sarebbe tornato indietro in un secondo momento. Il giovane è accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e dai carabinieri sarebbe stata contestata anche omissione di soccorso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Cri di Uggiate Trevano e di Grandate e un'automedica e i carbinieri di Como per indagare sulle dinamiche della tragedia.

Quest'uomo, che viveva in italia onestamente da più di 20 anni, lascia 5 figli e l'immagine di una brava persona sempre pronta ad iautare gli altri.