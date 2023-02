Tragedia sfiorata a Olgiate: dodicenne cade dal lucernario

Non si sa ancora cosa ci facesse il ragazzino di 12 anni sul lucernario, una copertura su un passaggio condominiale di Olgiate Comasco in via Volta. Non si conoscono nemmeno le dinamiche della caduta su cui stanno indagando le forze dell'ordine. Il 12enne è precipitato poco prima delle 18. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco di Como e i soccorsi del 118. Dopo essere stato stabilizzato il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ma molti punti di questa tragedia sfiorata sono ancora da chiarire.