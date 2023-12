Cosparge di gasolio la casa della moglie: "Se non avrò un tetto io, non lo avrà nessuno". Arrestato

È stato trovato dai carabinieri di Olgiate Comasco fuori dalla casa della sua ex con una tanica di gasolio con l'intenzione di dare fuoco a tutto, almeno così scriveva in alcuni messaggi WhatsApp inviati alla moglie con cui i rapporti si erano incrinati da tempo. La prima denuncia mossa dalla donna risale alla scorsa estate quando, dopo una serie di espisodi di maltrattamenti, sono cominciate le minacce. La giornata del 26 dicembre l'uomo (un comasco di 41 anni) aveva inviato molti messaggi il cui contenuto non lasciava spazio ai dubbi. La sua ira era rivolta soprtattutto alla suocera con frasi tipo: "Gli attacco il collo al volante con una corda e poi la lascio andare" ma palesava anche la volontà di far saltare in aria la casa (da dove era stato cacciato): "Se non avrò un tetto io, non lo avrà nessuno, salterà tutto".

Quando i carabinieri sono intervenuti la sera del 26 su richiesta della donna hanno subito appurato che era stato cosparso del gasolio su una parete esterna della casa e sull'auto della moglie.

L'arresto però è avvenuto il giorno dopo, il 27 dicembre quando il 41enne comasco è tornato nei pressi dell'abitazione ed è stato colto sul fatto dai carabinieri che si erano appostati per tenere d'occhio la situazione. Nel bagagliaio hanno trovato la tanica con dei residui di gasolio. Un indizio inequivocabile per cui su decisione del pubblico ministero Michele Pecoraro: per stalking l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e stalking.