Olgiate Comasco, armi clandestine e droga in casa: arrestato 36enne

I Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, hanno arrestato un 36enne del posto: a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerose armi e di stupefacente. Per le pistole ed i fucili, tramite immediate ricerche, è stato possibile chiarire che si trattava di armi legalmente detenute dal padre; tuttavia essendo il genitore deceduto tempo prima, la posizione andava regolarizzata con la prevista denuncia (cosa che in ogni caso non sarebbe stata possibile, non avendo l’arrestato il titolo idoneo-avrebbe quindi dovuto cederle). Dal conteggio però sono rimasti fuori due fucili, detenuti clandestinamente: uno di questi riportava la matricola abrasa, mentre il secondo ne era totalmente privo. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti quasi 3 etti di marijuana, suddivisa in barattoli, di fianco ad un bilancino di precisione: tutte circostanze che fanno ipotizzare la detenzione ai fini di spaccio. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato portato presso al Bassone, dove rimarrà in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.