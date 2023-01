L'oggetto misterioso che a Capodanno ha colpito e rotto il tetto di una casa vicino a Como

Era da poco scoccata la mezzanotte, il 2023 era cominciato da meno di 15 minuti quando il tetto di una casa di Casnate con Bernate, il comune di circa 5000 abitanti a pochi chilometri da Como, è stato colpito da un misterioso oggetto di forma cilindrica lungo circa 30 centimetri. L'impatto ha causato la rottura di alcune tegole e un forte spavento da parte delle persone che stavano festeggiando in quel momento in strada. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’oggetto che inizialmente appariva simile ad un I.E.D. (Improvised Explosive Devices in italiano Ordigno Esplosivo Improvvisato).

La mattina del 1° gennaio 2023 sono arrivati sul posto i militari del NOR - aliquota radiomobile dei carabinieri di Fino Mornasco e hanno effettuato il sopralluogo e delimitato la zona di intervento.

Nel corso della mattinata di oggi 2 gennaio sono intervenuti i militari del nucleo artificieri anti sabotaggio di Milano, che dopo un attento esame esterno ed una “radiografia” dell’oggetto, necessaria per escludere la presenza di esplosivo, hanno appurato che si trattava di un oggetto inerte, probabilmente proveniente dall’airbag di un veicolo, usato impropriamente come artifizio la sera di capodanno.